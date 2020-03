Freitag, 13. März 2020

Kreis Holzminden: Es wird auch nicht mehr geturnt

Auch der TV Deutsche Eiche hat den Übungsbetrieb (hier die Freitagsgruppe in der vereinseigenen Halle) eingestellt. Foto: bs

Kreis Holzminden. Am Donnerstag waren es „nur“ die Handballspiele, die vom Landesverband Niedersachsen komplett bis zum 19. April abgesagt wurden. Außerdem hatte der Fußballkreis Holzminden alle Pflichtspiele der Senioren auf Kreisebene für das bevorstehende Wochenende ausfallen lassen – allerdings wegen Unbespielbarkeit der meisten Plätze. Am Freitag kamen dann im Laufe des Tages immer mehr Absagen wegen des Corona-Virus auch im Sportbereich hinzu. Fußball, Handball, Tischtennis, Volleyball und Badminton gaben per Pressemitteilungen die Entscheidungen zur Generalabsage bekannt. Außerdem stellten etliche Sportvereine ihren Übungsbetrieb ein. (rei)

