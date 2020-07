Freitag, 31. Juli 2020

Kreis Holzminden: Farbenfreude auf dem Feld

Die rosa oder gelben Ballen sind echte Hingucker, dahinter steckt ein guter Zweck. Foto: ue

Weserbergland. Zugegeben, der Anblick ist ein bischen gewöhnungsbedürftig: Rosa Heuballen, die in der Landschaft liegen, sind ein Blickfang und sorgen mancherorts für ungläubige oder neugierige oder auch misstrauische Blicke. Doch dahinter steckt nicht etwa bäuerliche Extravaganz, sondern ein tieferer Sinn und wie so oft heiligt der Zweck die Mittel. Für jeden rosa gewickelten Ballen gehen insgesamt drei Euro an die Organisation „Pink Ribbon“ (zu deutsch: Rosa Schleife), die für die Brustkrebsvorsorge-Untersuchung wirbt. Und es wird noch bunter: Nach der rosa Silagefolie gibt es seit einiger Zeit auch blaue Folie, die den Prostata-Krebs thematisieren soll, und ganz neu im Portfolio des Herstellers Trioplast aus Schweden: Gelbe Folie, mit der Spenden im Kampf gegen Kinder-Krebs gesammelt werden. (ue)

