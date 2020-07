Dienstag, 07. Juli 2020

Kreis Holzminden: Joachim Merker geht in den Ruhestand

Joachim Merker, langjähriger Leiter der AWH-Bereiche Entsorgungszentren und Deponiebetrieb, mit seiner Ehefrau Christina und Landrat Michael Schünemann (von rechts). Foto: Peter Drews

Kreis Holzminden So ganz die 30-Jahres-Marke hat Joachim Merker am Ende nicht „geknackt“, aber seine Dienstzugehörigkeit beim Landkreis beziehungsweise später beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (AWH) ist dennoch lang genug, um bei Kolleginnen und Kollegen und auch bei ihm selbst genügend Wehmut hervorzurufen. Seit 1991 stand Merker in Diensten des Landkreises Holzminden, von Anfang an hat er sich um die Aufgaben der Abfallwirtschaft gekümmert. Nach insgesamt 29 Jahren geht der 65-Jährige nun in den wohlverdienten Ruhestand. Im Rahmen einer kleinen Feier wurde er im Kreishaus verabschiedet.

