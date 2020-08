Samstag, 08. August 2020

Kreis Holzminden: Keine Erhöhung der Salzabwässer

K+S reagiert auf die Pressemeldungen der vergangenen Tage und betont, dass die Eileitung von Salzabwässern weiter reduziert werden soll. Foto: bs

Weserbergland. K + S reagiert auf die anhaltende Kritik wegen der beantragten Genehmigung des Unternehmens, auch in den Jahren 2021 bis 2027 Salzabwässer in die Werra und damit auch in die Weser einzuleiten. Unternehmenssprecher Ulrich Göbel machte deutlich, das K + S als verbindliches Ziel anstrebe, die Einleitung von Salzabwässern weiter zu reduzieren. Das sei und bleibe auch klare Vorgabe für K + S.

In der öffentlichen Diskussion zu diesem Thema, erklärt der K + S-Sprecher, werde der falsche Eindruck hervorgerufen, dass wieder „mehr Salz“ in die Flüsse eingeleitet werden sollen. Formulierungen wie „nochmalige Erhöhung der Salzabwässer“, die sich auch in politischen Resolutionen finden, verfestigen dieses falsche Bild zusätzlich, so Göbel. (fhm)

