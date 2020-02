Samstag, 01. Februar 2020

Kreis Holzminden: Kommt noch etwas Winter?

Das Wetter zeigte sich im Januar auch am Holzmindener Weserufer überdurchschnittlich warm. Foto: hön

Kreis Holzminden. Vor zwei Wochen fragten wir, wo sich der Winter versteckt und ob und wann er sich noch einmal bei uns blicken lassen wird. Winterfans mussten sich in Geduld üben in dieser Saison – und es wohl auch weiterhin tun, denn auch zwei Wochen später haben sich die Aussichten für Eis und Schnee nicht verbessert, weder in den Niederungen des Wesertals, noch in den Hochlagen des Sollings. Im Gegenteil: Der gestern zu Ende gegangene Januar gab zum Finale noch einmal Vollgas in Sachen Milde und sorgte für den wärmsten 31. Januar seit Aufzeichnungsbeginn. Bis zum Nachmittag wurden an der DWD-Station in Bevern 12,6 Grad Celsius gemessen und der alte Rekord aus dem Jahr 1975 um 0,5 Grad übertroffen. Beim Tagesmittelwert kündigte sich ein Wert um elf Grad an, deutlich über dem bisherigen Rekord von 10,0 Grad von 1990.

