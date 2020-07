Donnerstag, 02. Juli 2020

Kreis Holzminden: Kontaktsportarten bis 30 Personen wieder möglich

Die Abstandsregeln müssen weiterhin eingehalten werden. Foto: pixabay

Kreis Holzminden. Ab Montag sind Fußballspiele und anderer Kontaktsport nach Auskunft des Landtagsabgeordneten Uwe Schünemann wieder möglich. Die Landesregierung habe in der neuen Corona-Verordnung Sport in festen Kleingruppen von nicht mehr als 30 Personen» vom 6. Juli an wieder zugelassen. „Auf dieses Signal haben auch viele Sportvereine im Landkreis Holzminden geartet,“ so der CDU Politiker. Voraussetzung sei allerdings die Erfassung der Kontaktdaten aller Beteiligten. Dadurch sollen mögliche Infektionsketten nachvollzogen werden können. Zuschauer seien beim Breitensport im Freien zugelassen. Dabei müsse der eineinhalb Meter Abstand zu Menschen aus einem anderen Hausstand eingehalten werden.