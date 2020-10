Samstag, 24. Oktober 2020

Kreis Holzminden: Kontrolle ja, Veranstaltung nein

Den Überschlagssimulator wird es in diesem Jahr nicht geben. Kontrollen schon. Foto: TAH/Archiv

Holzminden. Eigentlich ist dieser Tag der Höhepunkt einer ganzen Woche. Dann steht in der Holzmindener Fußgängerzone der Überschlagssimulator, setzt die Verkehrswacht den Holzmindenern die Rauschbrille auf und bittet zur Kettcarfahrt durch einen Parcours. Und häufig sind auch die Feuerwehr und die Johanniter mit dabei und beweisen ihr Können in einer Unfallsimulation. Doch 2020 ist alles anders in der Verkehrssicherheitswoche. 2020, in diesem Corona-Jahr, steht Sicherheit an allererster Stelle. Deshalb gibt es den Verkehrssicherheitstag nicht. Aber den mahnend erhobenen Zeigefinger, sprich Kontrollen im ganzen Kreisgebiet.

Die Woche von Montag, 26. Oktober, bis Sonntag, 1. November, hat das Polizeikommissariat Holzminden als „Verkehrssicherheitswoche“ überschrieben. Die Verkehrsteilnehmer werden sich auf umfangreiche Kontrollen der Polizei im Landkreis einstellen können, teilt das Kommissariat mit. (bs)

