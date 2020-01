Samstag, 11. Januar 2020

Kreis Holzminden: LandFrauen-Vereine weiter im Aufwind

Sie präsentieren den neuen LandFrauen-Kalender 2020: Von rechts Vera Pohl (Beisitzerin im Kreisvorstand), Marion Becker (Kreisvorsitzende), Martina Borchers (Beisitzerin) und Inge Blume (Kassenführerin). Foto: rei

Kreis Holzminden. Der Termin hat Tradition. Anfang des Jahres kommt der Kreisvorstand der LandFrauen zum Pressegespräch in die TAH-Redaktion, zieht ein kurzes Resümee des Vorjahres und präsentiert den aktuellen Jahreskalender. Der ist auch diesmal gespickt mit einem bunten Allerlei an Veranstaltungen – kreativ, informativ und unterhaltsam. Angeboten werden sie einerseits vom Kreisverband, andererseits von den einzelnen Ortsverbänden. Sie alle befassen sich mindestens einmal in diesem Jahr mit dem Thema „Demokratie“ – dem vom Landesverband für drei Jahre ausgerufenen Schwerpunkt. (rei)

