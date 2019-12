Freitag, 20. Dezember 2019

Kreis Holzminden: Müllgebühren steigen um 8,3 Prozent

Als es um die Erhöhung der Müllgebühren ging, herrschte Einmütigkeit im Holzmindener Kreistag. Foto: bs

Kreis Holzminden. Es ist amtlich: Die Müllabfuhr wird teurer. Bereits zum 1. Januar 2020 steigen die Gebühren. Das hat der Kreistag in seiner Sitzung am Montagnachmittag beschlossen. Und zwar ohne große Diskussion, einstimmig und obwohl die Abfallwirtschaft schwarze Zahlen erwirtschaftet, im sechs- ja siebenstelligen Bereich. Weil die Müllverwerter aber vor großen Aufgaben stehen und weil Erlöse zum Beispiel für Altpapier und Altholz eingebrochen sind, dreht die AWH an der Gebührenschraube – allerdings nicht so heftig wie zunächst angekündigt (der TAH berichtete). Statt der zunächst kalkulierten zwölf Prozent werden die Müllgebühren nur um 8,3 Prozent steigen. Gewerbliche müssen tiefer in die Unternehmenskasse greifen. Hier steigen die Müllgebühren um bis zu 17 Prozent. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 21.12.2019