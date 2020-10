Mittwoch, 21. Oktober 2020

Kreis Holzminden: Rabatte für Alltagshelden!

Die Beantragung der Ehrenamtskarte ab sofort möglich.

Kreis Holzminden. Ehrenamtliche Arbeit spielt im Landkreis Holzminden traditionell eine große Rolle. Viele engagierte Bürger setzen sich für Andere ein und stärken somit das Gemeinwohl. Dieses Engagement honoriert der Landkreis Holzminden durch die Einführung der Ehrenamtskarte. Mit der Ehrenamtskarte profitieren deren Inhaber von attraktiven Vergünstigungen in ganz Niedersachsen und Bremen, über 2.000 Angebote gibt es aktuell. Kurz nach Einführung der Ehrenamtskarte sind auch im Landkreis Holzminden bereits einige alltagsnahe Vergünstigungen nutzbar: Rabatte auf Einkäufe von Lebensmitteln, Baumarktartikeln und Dienstleistungen, reduzierte Beiträge in Fitnessstudios, vergünstige Eintritte für Kultureinrichtungen und bei Freizeitangeboten. Die Angebote werden landkreisweit sukzessive weiter ausgebaut. Eine aktuelle Auflistung der Rabatte ist im Internet unter www.freiwilligenserver.de oder beim Zentrum für ehrenamtliches Engagement im Landkreis Holzminden erhältlich.

Voraussetzung für den Erhalt der Ehrenamtskarte ist, dass die Ehrenamtlichen ein durchschnittliches Engagement von fünf Stunden pro Woche beziehungsweise 250 Stunden pro Jahr in den vergangenen drei Jahren (vor der Corona-Pandemie) in einer oder mehreren Organisationen nachweisen können. Berücksichtigt werden dabei auch Zeiten für alle Fahrtwege sowie Einsätze, Wettkämpfe, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Versammlungen und Veranstaltungen.

Interessierte Ehrenamtliche können die Ehrenamtskarte online unter www.freiwilligenserver.de beantragen oder sich direkt an die zuständige Mitarbeiterin im Zentrum für ehrenamtliches Engagement wenden. Anja Kurth ist unter der Telefonnummer 05531/707-390 oder per E-Mail an zee@landkreis-holzminden.de zu erreichen. Sie ist auch Ansprechpartnerin für Firmen, die die ehrenamtliche Arbeit unterstützen und ein Angebot für die Ehrenamtskarte machen möchten.