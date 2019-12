Montag, 30. Dezember 2019

Kreis Holzminden: Silvester-Einkauf nur bis 14 Uhr

Einkaufen ist Silvester nur bis 14 Uhr möglich, dann müssen die Geschäfte schließen.

Holzminden. Der Niedersächsische Landtag hat in diesem Jahr per Gesetz die Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten geändert. Im Laufe der politischen Diskussion im Niedersächsischen Landtag sind dabei weitere Regelungen geändert und ergänzt worden. Dazu zählt auch die Ladenöffnungszeit an Silvester. Um einem Anliegen des Verkaufspersonals Rechnung zu tragen, wird künftig die Ladenöffnung am Silvestertag der am Heiligabend angeglichen. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass für die meisten Verkaufsstellen keine Öffnung nach 14 Uhr zulässig ist. Ausgenommen von dieser Regelung sind lediglich Anbieter wie Apotheken, Tankstellen oder Ver-kaufsstellen auf Bahnhöfen, Flughäfen und in Fährhäfen. Da diese Regelung in 2019 erstmalig zum Tragen kommt, werden die Gewerbetreibenden der Stadt Holzminden ausdrücklich darauf hingewiesen, so die Stadt Holzminden in einer Pressemitteilung.