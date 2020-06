Dienstag, 16. Juni 2020

Kreis Holzminden: Spätestens im August gibt‘s flächendeckend das schnelle Internet

Werner Tyrasa, Tino Wenkel, Michael Schünemann und Michael Krüger (von links) beim symbolischen Start in Lauenförde. Foto: ue

Lauenförde. Am hintersten Zipfel des Landkreises, in Lauenförde in der Straße „Hundebreite“, wurde am Dienstag, 16. Juni, ein fast schon historischer Festakt im kleinen Rahmen vollzogen. Kurz und schmerzlos weihten Vertreter der Telekom und des Landkreises Holzminden sowie geladene Bürgermeister aus dem Landkreis das letzte Teilstück zur Breitbandversorgung ein. Damit ist der Landkreis Holzminden als weißer, unbescholtener Fleck von der Landkarte verschwunden. Spätestens mit der endgültigen Inbetriebnahme Ende August 2020 steht flächendeckend eine Breitbandinfrastrukur für schnelles Internet im Landkreis Holzminden zur Verfügung. Einige kleine Restarbeiten müssen allerdings noch abgearbeitet werden.

