Montag, 01. Januar 2018

Kreis Holzminden startet friedlich und bunt ins Jahr 2018

Dieses Feuerwerks-Foto hat Andreas Rissel aus Bevern aufgenommen. Es zeigt einen mitternächtlichen Blick vom Stahler Ufer auf die „Skyline“ von Holzminden.

Kreis Holzminden (spe). Es war ein insgesamt friedlicher Jahreswechsel im Kreis Holzminden. Die Polizei spricht von einer „völlig unspektakulären“ Silvesternacht nach einem ruhigen Wochenende. Vergleichsweise wenig Streitigkeiten und Sachbeschädigungen unter Alkoholeinwirkung wurden registriert. Die Kreis-Holzmindener feierten in der Familie, mit Freunden, beim Silvesterball in Buchhagen, in geheimen Partykellern und bei Regen und Rekordtemperaturen mit Böllern und bunten Blumen am Nachthimmel.