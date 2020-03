Montag, 16. März 2020

Kreis Holzminden: Verwaltungen schließen für den Besucherverkehr

Die Coronaviruskrise hat jetzt ganz massive Auswirkungen auf den Landkreis Holzminden.

Kreis Holzminden. Überall im Landkreis Holzminden schließen die Verwaltungen für den Besucherverkehr. Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung werden ab morgen hinter verschlossenen Türen arbeiten. Es werden nur noch Besucher eingelassen, die einen Termin mit einem Sachbearbeiter vereinbart haben. Geschlossen sind bereits die Türen des Gesundheitsamtes des Landkreises Holzminden. Wer einen Termin hat, wird an der Eingangstür abgeholt, so Pressesprecher Peter Drews. Telefonisch ist der Landkreis Holzminden zurzeit gar nicht zu erreichen. Die Telefonanlage ist wegen der großen Nachfrage schlichtweg zusammengebrochen.

Die Stadt Holzminden hat bereits am Montagmorgen die Türen zum Rathaus, zur Stadtbücherei, um Jugendzentrum mit offenen Kindertreff und Jugendtreff geschlossen. Gesperrt sind auch die Sportfreianlage und das Hallenbad Holzminden.

Auch in den Samtgemeinden haben die Verwaltungen ihre Türen für den Besucherverkehr gesperrt.

Gesperrt sind auch alle Turnhallen, sowohl in den Gemeinden als auch die Sporthallen des Landkreises.

Überall heißt es: „Wir möchten die Unannehmlichkeiten in Folge des Coronavirus so gering wie möglich halten und bleiben mit Ihnen über Telefon, E-Mail und Post gerne in Kontakt und nach telefonischer Vereinbarung sind auch weiterhin dringende Termine im Rathaus möglich. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die nächste Zeit.“