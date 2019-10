Mittwoch, 16. Oktober 2019

Kreis Holzminden: Wehren kämpfen gegen Wasser und Schlamm

Zentimeterhoch liegt der Schlamm auf einigen Straßen in Boffzen. Foto: fhm

Kreis Holzminden. Großalarm für die Feuerwehren im Kreis Holzminden am Dienstagabend. In den Samtgemeinden Boffzen, Bodenwerder-Polle und Bevern sorgt das Unwetter für Einsätze der ehrenamtlichen Helfer.

In der Samtgemeinde Boffzen sind die Feuerwehrleute seit 22.14 Uhr im Einsatz: Das Unwetter hat vor allem in Boffzen selbst Straßen unter Wasser gesetzt und Schlamm von den Feldern auf die Straßen gespült. In der Bachstraße steht das Wasser über 50 Zentimeter hoch.

Es beginnt mit einer Meldung: Wasser in einem Keller in der Straße Trift. Doch das ist nur der Anfang. Die Feuerwehr richtet eine Einsatzleitung im Feuerwehrgerätehaus ein. Von dort koordiniert Gemeindebrandmeister Philipp Pedall die Einsätze, während sein Stellvertreter Gerhard Schoppe vor Ort die Einsätze leitet. Zum Beispiel in der Bachstraße. Mit dem Wasser kommt auch der Schlamm, zentimeterhoch. Mithilfe von Treckern und Baumaschinen versucht die Feuerwehr, die Straßen davon zu befreien. Mehr als 80 Feuerwehrleute aus Boffzen, Fürstenberg und Derental sind im nächtlichen Einsatz.

In der Samtgemeinde Bodenwerder/Polle wird um 23.13 Uhr die Sonderlage ausgerufen und eine Einsatzleitung am Feuerwehrgerätehaus eingerichtet. Ein erster Sachstandsbericht von dort: Ein vollgelaufener Keller auf der Ottensteiner Hochebene, herausgedrückte Gullis in Polle. Schlamm auf der B 83 zwischen Heinsen und Polle. Das größte Problem besteht im Bereich B83/B240 bei Hehlen. Die dortige Unterführung, durch die die B 240 zur B 83 geleitet wird, ist mit Wasser und Schlamm vollgelaufen. Auch in Hehlen selbst liegt Schlamm auf einigen Straßen. Samtgemeindebürgermeisterin Tanya Warnecke und der stellvertretende Gemeindebrandmeister Thomas Schulze sind vor Ort.

Um 0 Uhr dann kommt der Alarm für die Feuerwehren in der Samtgemeinde Bevern. Auch hier wird am Feuerwehrgerätehaus in Bevern eine Einsatzleitung eingerichtet, die die Einsätze koordinieren soll. (fhm/gl/bs)