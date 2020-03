Montag, 23. März 2020

Kreis Holzminden: Wir helfen mit der TAH-Lieferkette

Der TAH unterstützt Handel und Gastronomie und listet auf: Wer bietet einen Liefer- und/oder Abholservice. Collage: freepik/Pixabay

Kreis Holzminden. Die Restaurants und Cafés geschlossen, die meisten Geschäfte auch – und das für (mindestens) zwei weitere Wochen. Gemeinsam müssen wir eine schwerem eine außergewöhnliche Zeit durchstehen. Und zusammenrücken. Der TAH will dabei helfen, mit täglich aktuellen Berichten – denn seriöse Information ist gerade in dieser Zeit so wichtig – , aber auch mit der Aktion „Wir helfen mit der TAH-Lieferkette“. In dieser Lieferkette soll – in den TAH-Ausgaben aber auch online – aufgelistet werden, welche Einzelhändler und Gastronomen welchen Liefer- und/oder Abholservice anbieten.

Das Dekret, die Läden zu schließen, die Restaurants dicht zu machen, trifft die kleinen Einzelhändler hart, stellt die Restaurantbesitzer oft genug vor die Existenzfrage. Viele von ihnen suchen jetzt nach neuen Wegen, um den Kontakt zum Kunden nicht zu verlieren. Und für viele – vor allem ältere Menschen – ist es wichtig, diesen Kontakt zu halten. Nicht jeder kennt sich mit Amazon oder ebay aus. Und viele möchten auch jetzt – gerade jetzt – den Einzelhandel oder die Gastronomen in der Region unterstützen.

Dort entstehen gerade viele kreative Ideen, wie die Kunden noch beliefert werden können, trotz Corona und unter strikter Beachtung des Kontaktverbotes. Der TAH möchte das unterstützen und eine Plattform für diese Ideen schaffen. Er bietet deshalb allen Einzelhändlern und Gastronomen – kostenfrei – die Möglichkeit, ihren Liefer- und/oder Abholservice vorzustellen.

Es reicht eine einfache Mail an anzeigen@tah.de, die alle wichtigen Angaben enthalten sollte (Firmenname, Öffnungszeiten, Telefonnummer für den Kundenkontakt und welcher Service angeboten wird). Der TAH wird unter der Überschrift „Wir helfen mit der TAH-Lieferkette“ sowohl in den aktuellen Printausgaben als auch auf seiner Homepage www.tah.de die Angebote auflisten und ständig aktualisieren. (bs)