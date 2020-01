Mittwoch, 01. Januar 2020

Kreis-Holzmindener begrüßen das neue Jahr mit Raketen und Böllern

In Holzminden bot sich an der Weserbrücke ein Silvesterspektakel. Foto: Prox

Kreis Holzminden. Mit Raketen und Böllern haben die Menschen im Landkreis Holzminden das neue Jahr 2020 begrüßt. Insgesamt, so scheint es, sind in diesem Jahr im Kreis weniger Raketen in den Himmel gestiegen als in den Vorjahren. Weniger zu tun als in den Vorjahren hatte die Feuerwehr bei diesem Jahreswechsel. Sie wurde zu drei Einsätzen gerufen, zwei in Holzminden und einer in Bodenwerder. Gut zu tun hatte die Polizei im Landkreis Holzminden in der Silvesternacht. (fhm)

