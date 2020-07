Mittwoch, 22. Juli 2020

Kreis-Holzmindener bei Unfall schwer verletzt

Ein Kreis-Holzmindener verletzte sich bei einem Unfall schwer, meldet die Polizei.

Lüthorst/Kreis Holzminden. Am Dienstag war ein junger Mann (20) aus dem Landkreis Holzminden mit seinem Pkw auf der Luthardstraße in dem Dasseler Ortsteil Lüthorst in Richtung Wangelnstedt unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang Lüthorst kam er mit seinem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der junge Fahrer erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass er dem Krankenhaus Northeim zugeführt wurde. Erste Meldungen, dass der Pkw in Brand geraten sei, bestätigten sich nicht. Die Schadenshöhe beträgt rund 14.000 Euro.