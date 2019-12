Montag, 30. Dezember 2019

Kreis-Holzmindener Haustier-Besitzer sollten ihre Lieblinge vor der Knallerei beschützen

Cody macht die Silvesterknallerei nicht viel aus. Er wurde schon als Welpe in der Hundeschule daran gewöhnt. Foto: bs

Kreis Holzminden. Lange wurde nicht mehr so intensiv über die Silvester-Knallerei diskutiert wie in diesen Tagen. Und seit am Sonnabend der Böller-Verkauf offiziell startete, ist die Republik gespalten. Auf der einen Seite diejenigen, die das Knallen als Tradition verteidigen – auf der anderen Seite diejenigen, die das Feuerwerk als Gefahr für Leib und Leben (von Mensch und Tier) ansehen. Am Sonntag hieß es in einer Nachrichtensendung, dass inzwischen 60 Prozent der Bevölkerung gegen die Knallerei seien – aber die übrigen 40 Prozent würden mehr Geld für noch mehr Knallerei ausgeben. Wenn das stimmt, dann müsste es also am Silvesterabend auch im Kreis Holzminden genauso laut und „neblig“ werden wie in den Vorjahren.

Was letztlich auch bedeutet, dass wieder zahlreiche Hunde, Katzen, Pferde und auch Vögel in Panik geraten... (rei)

