Mittwoch, 02. September 2020

Kreis-Junioren-Ausschuss des NFV-Kreises Holzminden tagt

Fünf der sechs Gewinner der Hallenkreismeisterschaft im letzten Jahr holten sich die Urkunden ab. Foto: ue

Kreis Holzminden. „Eine Saison liegt vor uns, die ihresgleichen sucht, und die uns noch vor so manche Herausforderungen stellen wird. Trotzdem freue ich mich, dass Sie alle gekommen sind, und dass es sogar möglich war, Gäste einzuladen“, begann Rolf Gans, Vorsitzender des Kreis-Junioren-Ausschusses im NFV-Kreis Holzminden, die Arbeitstagung im Gasthaus „Zur Hünenburg“ in Golmbach. Und so war es auch kein Wunder, dass im Zeichen der Corona-Krise die meiste Zeit über Hygiene-Konzepte, Besucherzahlen und Sicherheitsabstände geredet wurde. Trotzdem gelang es den anwesenden Vereinsvertretern und dem KJA, einen geregelten Spielbetrieb für die kommende Saison auf die Beine zu stellen, doch es gibt auch Entbehrungen, die die Junioren-Abteilungen in Kauf nehmen müssen.

„Es war nicht einfach, diese Saison auf den Weg zu bringen, wir als Kreis-Juniorenausschuss haben es uns nicht leicht gemacht, der komplizierten Ausgangslage gerecht zu werden und alle Eventualitäten einzuplanen“, so Gans weiter. Immerhin habe der NFV-Kreis neun Mannschaften im Vergleich zur letzten Saison verloren. (ue)

