Freitag, 16. Oktober 2020

Kreis Northeim ist jetzt Corona-Risikogebiet

71 neue Corona-Fälle sind seit Mittwoch im Kreis Northeim hinzugekommen. Der Kreis gilt jetzt als Risikogebiet.

Northeim/Bad Gandersheim. Im Landkreis Northeim steigen die Corona-Zahlen weiter. Aktuell sind 333 bestätigte Infektionen im Landkreis Northeim bekannt. Seit Mittwoch sind damit 71 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen (7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner) liegt derzeit bei 103,9. 182 Personen gelten mittlerweile als genesen, sodass die Infektionsquarantäne aufgehoben werden konnte.

Damit sind im Landkreis Northeim derzeit 144 akut infizierte Personen bekannt, die aus dem Raum Northeim (5), Uslar (2), Nörten-Hardenberg (1), Einbeck (2), Moringen (1) und Bad Gandersheim (133) stammen. Die Anzahl der Verstorbenen liegt unverändert bei sieben Personen.

Die hohe Anzahl der infizierten Personen in der Stadt Bad Gandersheim ist auf das Infektionsgeschehen im Glaubenszentrum Bad Gandersheim zurückzuführen, so der Landkreis Northeim in der Pressemitteilung. Dort sind 252 Personen getestet worden, bei insgesamt 125 Personen verlief das Testergebnis positiv. Alle Personen wurden in Quarantäne gestellt. Die Kontaktverfolgung durch den Fachbereich Gesundheitsdienste ist derzeit noch nicht gänzlich abgeschlossen. Vor diesem Hintergrund kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass sich das Infektionsgeschehen nur auf das Glaubenszentrum beschränkt. Im Bereich der Stadt Bad Gandersheim sind aktuell Außenteams des Fachbereichs Ordnung gemeinsam mit der Polizei verstärkt unterwegs, um das Geschehen vor Ort zu kontrollieren und Aufklärungsarbeit zu leisten.

Seit Freitag, 8 Uhr, ist der Landkreis Northeim auf der Seite des Landes Niedersachsen aufgrund der 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner als Risikogebiet deklariert. Auf der Seite des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist das noch nicht erfolgt. Grund hierfür ist, dass die Übermittlung der Zahlen des Landes ans RKI zeitverzögert erfolgt. Das RKI aktualisiert die Zahlen nur einmal am Tag, in der Regel nachts.