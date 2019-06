Dienstag, 18. Juni 2019

Kreis-Vereine spielen in der Bezirksliga Staffel 4

Der FC Stadtoldendorf bekommt es auch in der kommenden Saison überwiegend mit Teams aus dem Kreis Hildesheim zu tun.

Kreis Holzminden. Der Spielausschuss des Fußball-Bezirks Hannover hat die vier Bezirligen eingeteilt. Die beiden Vertreter des Fußball-Kreises Holzminden, der FC Stadtoldendorf und Aufsteiger Tuspo Grünenplan, spielen in der Staffel 4, gemeinsam mit 12 Vereinen aus dem Kreis Hildesheim und zwei Teams aus der Region Hannover. Die Staffel setzt sich wie folgt zusammen: Koldinger SV und SV Arnum (Region Hannover), Tuspo Grünenplan und FC Stadtoldendorf (Kreis Holzminden) sowie aus dem Kreis Hildesheim: SC Harsum, SV Alfeld, SV Neuhof, VfR Ochtersum (Aufsteiger Kreisliga Hildesheim), TuS Hasede (Aufsteiger Kreis Hildesheim), FC Ambergau, 1. FC Sarstedt, SV Einum, Newroz Hildesheim, SV Bavenstedt II und als Landesliga-Absteiger MTV Almstedt. Die Saison beginnt am Wochenende, 27. und 28. Juli mit der ersten Runde im Bezirkspokal, der erste Spieltag wird eine Woche später, am Wochenende, 3. und 4. August, angepfiffen. (ue)