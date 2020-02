Montag, 10. Februar 2020

Kreisnaturschutzbeauftragten zum HAWK-Neubau am Unteren Teich in Holzminden

Die seltene Bechsteinfledermaus wurde erst kürzlich in den Holzmindener Teichanlagen nachgewiesen. Foto: NABU/Dietmar Nill

Holzminden. Grünflächen im Siedlungsbereich dienen der Erholung der Bevölkerung und prägen entscheidend das städtische Mikroklima. Hier werden Niederschläge gespeichert, hier kühlt sich die warme Luft ab, während zwischen Gebäuden und über anderen versiegelten Flächen, wie Straßen und Parkplätzen, auch nachts die Wärme gespeichert wird. Bäume sorgen durch ihren Schatten zusätzlich für einen Temperaturausgleich, filtern Schadstoffe aus der Luft, speichern CO2 und produzieren Sauerstoff. Das wird angesichts höherer Temperaturen und längerer Trockenperioden immer wichtiger für die Lebensqualität in einer Stadt – auch in Holzminden. „Der Erhalt und die behutsame Weiterentwicklung der Teichanlagen sollten daher Priorität vor einer Bebauung haben, für die es in direkter Nachbarschaft alternative Flächen gibt“, so die beiden Kreisnaturschutzbeauftragten Tanja Frischgesell und Karsten Dörfer in einer gemeinsamen Stellungnahme zu einem möglichen Neubau der HAWK, Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, auf der Grünfläche zwischen Böntalstraße und Unterem Teich in Holzminden. „Die trockenen Sommer der letzten beiden Jahre haben bereits Schäden am Baumbestand verursacht. Es sollten jetzt heimische Laubbäume nachgepflanzt werden, denn die Parkanlagen sind auch ein bedeutender Lebensraum für Tiere, zum Beispiel für verschiedene Vogel- und Fledermausarten.“

