Dienstag, 21. Juli 2020

Kreisparteitag der CDU in Stadtoldendorf

Das Thema der CDU im Kreis Holzminden wird in den nächsten Wochen die Schullandschaft bleiben. Foto: CDU Landkreis Holzminden

Stadtoldendorf. Der Kreisparteitag des CDU-Kreisverbandes Holzminden konnte als Präsenzveranstaltung im Haus am Eberbach in Stadtoldendorf durchgeführt werden. Schon mit Verschicken der Einladung wurden jedem Teilnehmer klare Instruktionen hinsichtlich des Tragens von Masken, dem Waschen und der Desinfektion von Händen, dem Verhalten bei Wortbeiträgen und einiges mehr an die Hand gegeben.

Die Vorsitzende des Kreisverbands der CDU, Tanya Warnecke, freute sich über 41 Mitglieder, die der Einladung gefolgt waren. Besonders begrüßt wurden von ihr Uwe Schünemann als Mitglied des Niedersächsischen Landtags, Thomas Junker als Bürgermeister der Samtgemeinde Bevern, sowie Helmut Affelt als Bürgermeister der gastgebenden Stadt Stadtoldendorf. Tanya Warnecke überbrachte Grüße von Wolfgang Anders, Bürgermeister der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf, der sich urlaubsbedingt entschuldigen ließ. Als Vorsitzende der Frauen Union konnte sie Sabine Echzell und als Vertreter der Mittelstandsvereinigung im Landkreis Holzminden Marc Wellmann begrüßen. Erstmals in seiner Funktion als Kreisgeschäftsführer wurde Werner Friedrich durch Tanya Warnecke willkommen geheißen. Helmut Affelt wies in seinem Grußwort auf die Probleme der hiesigen Wirtschaft aufgrund der Pandemie hin. Er nannte exemplarisch die Gastronomie, den Einzelhandel und die kleineren Firmen. Hier gelte es, dass jeder versuche, diese Unternehmen zu unterstützen.

