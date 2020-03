Dienstag, 03. März 2020

Kreispokal-Viertelfinale ist ausgelost

Angerückt zur Pokalauslosung: Braurerei-Geschäftsführer Dirk Brünninghaus, NFV-Kreis-Holzminden-Chef August Borchers, die Glücksfeen Jana Neitzel und Melanie Klowat sowie Spielausschuss-Vorsitzender Michael Wiedwald (von links).

Kreis Holzminden. Sicherliche einer der Höhepunkte auf der Arbeitstagung des NFV-Kreises Holzminden, die am Dienstag Abend im Altendorfer Hof in Holzminden stattfand, war die Auslosung des Allersheimer Kreispokal-Viertelfinals. Als Losfee betätigten sich dieses Mal Jana Neitzel vom MTV Bevern und Melanie Klowat vom FC Boffzen, die zuvor schon mit Ehrenamtspreisen ausgezeichnet wurden. Am Ostermontag, 12. April, stehen sich gegenüber:

MTV Fürstenberg - TSV Kirchbrak (Spiel 18)

FC Stadtoldendorf II - TSV Ottenstein (Spiel 19)

TSV Holenberg - TSV Lenne (Spiel 20)

VfR Deensen - MTSV Eschershausen (Spiel 21).

Das Halbfinale und Finale wird wieder am Pfingstwochenende, 30. Mai und 1. Juni, ausgetragen. An einer Ausrichtung interessierte Vereine können sich ab sofort darum bewerben. Auch diese Halbfinal-Begegnungen wurden schon ausgelost.

Sieger Spiel 20 - Sieger Spiel 19

Sieger Spiel 18 - Sieger Spiel 21

Die ausführliche Berichterstattung von der NFV-Arbeitstagung folgt.