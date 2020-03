Montag, 02. März 2020

Kreispolizeibehörde Höxter legt Kriminalitätsbericht 2019 vor

Sie stellten am Montag den Kriminalitätsbericht vor. Foto: KPB Höxter

Kreis Höxter. „Auch wenn jede Straftat eine zu viel ist, belegt die Kriminalitätsstatistik doch eindrucksvoll, dass man hier im Kreis Höxter sehr sicher leben kann,“ schreibt Höxters Landrat Friedhelm Spieker in seinem Vorwort zum Kriminalitätsbericht 2019, den er am Montag in einer Pressekonfrenz der Öffentlichkeit präsentierte. Und er hat allen Grund zu dieser Aussage: Die Zahl der erfassten Straftaten ist die niedrigste seit mehr als zehn Jahren!

5.484 Straftaten wurden 2019 bei der Kreispolizeibehörde Höxter registriert. Das sind 415 weniger als im Vorjahr. Bereits für das Jahr 2018 konnte der Kreis Höxter eine historisch niedrige Zahl an Straftaten verzeichnen – und nun ist der Wert noch einmal um mehr als sieben Prozent gesunken.

