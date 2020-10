Donnerstag, 01. Oktober 2020

Kreißsaalführung trifft auf die Weltstillwoche im Krankenhaus Holzminden

Einer der Kreißsäle im Evangelischen Krankenhaus Holzminden. Foto: Agaplesion

Holzminden. Am Donnerstag, 1. Oktober, lädt die geburtshilfliche Abteilung des Evangelischen Krankenhauses Holzminden (unter Einhaltung bestimmter Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen) zu einer virtuellen Kreißsaalführung ein. Anders als bei der „gewöhnlichen“ Kreißsaalführung, findet diese während der Corona-Pandemie nicht in Form einer Besichtigung der Räumlichkeiten, sondern nur als visuelle Präsentations-Darstellung im Grünen Saal statt. Aufgrund des einzuhaltenden Sicherheitsabstandes von 1,5 Meter können maximal zehn Paare (20 Personen) an der Veranstaltung teilnehmen. Deshalb werden zwei Termine angeboten, um 18 Uhr und um 19.30 Uhr. Interessierte Paare melden sich vorab im Kreißsaal unter der Telefonnummer 05531/7056369 an.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Räume in Form von Einzelpaar-Besichtigungen zu unseren aktuell gültigen Besuchszeiten 14.30 bis 17.30 Uhr zu besichtigen. Werdende Eltern melden sich hierzu ebenfalls vorab im Kreißsaal an. Die Hebamme vereinbart gern einen Termin mit dem Paar. Eine kurzfristige Besichtigung ist durchaus denkbar, sofern die Räume nicht belegt sind.

Die Weltstillwoche vom 28.September bis zum 4. Oktober steht in diesem Jahr unter dem Motto „Natur lässt sich nicht kopieren“. Der richtige Weg in ein gesundes Leben ist für ein Neugeborenes das Stillen – gerade in der aktuellen Zeit. Babyfreundliche Geburts- und Kinderkliniken sind wichtige Partner für Mütter und junge Familien, wenn es um einen gelungenen Beginn und Stillstart geht. Für offene Fragen, im Bereich der Kreißsaalführung sowie im Rahmen der Weltstillwoche, stehen das Team der Geburtshilfe sowie Still- und Laktationsberaterin Ellen Schoppe zur Verfügung.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 1. Oktober