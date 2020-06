Mittwoch, 17. Juni 2020

Kreißsaalführungen im Krankenhaus Holzminden sind wieder möglich

Natürlich auch Wassergeburten: Blick in einen der Kreißsäle im Evangelischen Krankenhaus Holzminden. Foto: Evangelisches Krankenhaus Holzminden

Holzminden. Aufgrund der Lockerung des Besuchsrechtes im Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden sind auch Kreißsaalführungen ab sofort wieder möglich – natürlich unter Einhaltung bestimmter Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Anders als bisher, findet zwar die Keißsaalführung nicht in Form einer Besichtigung der Räumlichkeiten, sondern nur als visuelle Präsentations-Darstellung im Grünen Saal statt. Einzelne Paare können aber auch die Kreißsäle besichtigen. Als Termin für die „virtuellen Kreißsaalführungen“, wie in der Vergangenheit auch, wurde jeder erste Donnerstag im Monat gewählt, also wieder am 2. Juli. Aufgrund des einzuhaltenden Sicherheitsabstandes von 1,5 Metern können maximal zehn Paare, also 20 Personen, pro Veranstaltung (um 18 Uhr sowie 19.30 Uhr), an diesem Abend teilnehmen. Interessierte Paare melden sich hierzu im Vorfeld im Kreißsaal unter der Telefonnummer 05531/7056369 an.

