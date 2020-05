Dienstag, 26. Mai 2020

Kreistag Holzminden: Klares Nein zum Logistikzentrum

Krisensitzung in Krisenzeiten: Auch die Vertreter der Gesellschaft für Zwischenlagerung, rechts Christian Möbius, Mitte Dr. Ewold Seeba, mussten sich am Eingang registrieren lassen. Foto: bs

Kreis Holzminden/Würgassen. Die Kritik ist harsch, die Anlehnung fraktionsübergreifend: Einstimmig und mit großem Nachdruck stellt sich der Holzmindener Kreistag gegen die Pläne der bundeseigenen Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ), in Würgassen ein Logistikzentrum für schwach- und mittelradioaktive Abfälle einzurichten. Dreieinhalb Stunden nimmt sich der Kreistag am Montagabend in der Holzmindener Stadthalle Zeit, die Argumente der BGZ zu gewichten. Er hört – überrascht und erstaunt – die Einwände der Bürgerinitiative „gegen den Atomdreck im Dreiländereck“ und der Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad. Und formuliert dann mit einer gemeinsamen Resolution ein klares Nein zum Logistikzentrum. Landrat Michael Schünemann hatte auf diese gemeinsame Resolution gedrungen, um ihr das größtmögliche Gewicht zu verleihen – erfolgreich. SPD und die Gruppe Grüne/Linke ziehen ihre eigene Resolution in der Sitzung zurück. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 27.05.2020