Montag, 25. Mai 2020

Kreistag Holzminden wählt Sarah Humburg zur Ersten Kreisrätin

Landrat Michael Schünemann gratuliert Sarah Humburg zur Wahl. Foto: bs

Holzminden. Einstimmig hat der Holzmindener Kreistag Sarah Humburg, zurzeit Erste Stadträtin der Stadt Holzminden, zur Ersten Kreisrätin gewählt. Sie ist für acht Jahre berufen worden. Landrat Michael Schünemann gratulierte Sarah Humburg zur Wahl und wird sich jetzt mit Bürgermeister Jürgen Daul in Verbindung setzen, um den Wechsel von der Stadt zum Kreis Holzminden möglichst zum 1. August zu ermöglichen. Auch die Gruppe Grüne/Linke stimmte zu. Sie hatte im Vorfeld die Stelle nicht besetzen wollen und deutliche Kritik an der Einstellung eines Ersten Kreisrates zum jetzigen Zeitpunkt – angesichts der prekären Haushaltslage – geübt. Kritik gab es auch daran, dass die kleine Gruppe nicht über das Bewerbungsverfahren und die Kriterien informiert wurde. Peter Ruhwedel nahm von dieser Kritik aber ausdrücklich Sarah Humburg aus. Von ihm kam, ebenso wie von Dirk Reuter (SPD), der die Vorlage vorstellte, Lob. Sarah Humburg schließlich freute sich über die Wahl und auf die Arbeit in der Kreisverwaltung, wo sie gemeinsam viel für den Landkreis Holzminden und seine Bürger bewegen wolle. (bs)