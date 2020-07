Montag, 13. Juli 2020

Kreistag Northeim beschließt Verkauf des Jugendfreizeitheims Silberborn für 1 Euro

Das Jugendfreizeitheim Silberborn wird bald dem Allgemeinen Rettungsverband Niedersachsen-Süd gehören. Foto: tah

Silberborn. Die Unterschrift unter den Kaufvertrag steht zwar noch aus, aber der Vollzug ist beschlossene Sache: Der Landkreis Northeim verkauft das Jugenfreizeitheim Silberborn für 1 Euro an den Allgemeinen Rettungsverband Niedersachsen-Süd (ARS) mit Sitz in Göttingen. Das hat der Kreistag Northeim in seiner Sitzung am Freitag mit großer Mehrheit beschlossen. „Nun ist der Schlusspunkt nach zwei Jahren gesetzt und die Liegenschaft mit großer Grundstücksfläche, allen Gebäuden, Inventar sowie Freizeit- und Sporteinrichtungen für einen Euro verkauft“, so Silberborns Alt-Ortsbürgermeister Wolfgang Peter ernüchtert. „Ich bin mit keiner anderen Erwartung am vergangenen Freitag zu der Kreistagssitzung nach Northeim gefahren.“ Das Thema „Jugendfreizeitheim Silberborn“ habe man so schnell wie möglich vom Tisch haben wollen, das sei auch in der Sitzung deutlich geworden.

