Dienstag, 18. Februar 2020

Kreistag verabschiedet Rekordschulden-Haushalt

Die Dezernenten und der Landrat in der Sitzungsunterbrechung auf der Suche nach Stellen, die einngespart werden können... Foto: bs

Kreis Holzminden. „Die finanzielle Situation ist dramatisch“, fasst Wilhelm Brennecke es zusammen. Da liegen gut vier Stunden Haushaltsplanberatungen im Holzmindener Kreistag hinter dem Finanzausschussvorsitzenden. Die Beschlüsse zum Haushaltskonsolidierungskonzept, zum Stellenplan, zur mittelfristigen Finanzplanung sind gefasst, der Haushalt verabschiedet – sogar mit großer Mehrheit. Es ist ein Haushalt mit Rekordschulden und nur wenigen Lösungsansätzen, wie die Defizite minimiert werden können. Bei einem Haushaltsvolumen von 146 Millionen Euro fehlen 11,7 Millionen Euro. Schon jetzt schleppt der Kreis ein Fehl in Höhe von knapp 70 Millionen Euro aus den Vorjahren mit. Ein Defizit, dass in den nächsten Jahren dreistellig werden könnte. Denn auch 2021, 2022 und 2023 wird der Kreis seinen Haushalt nicht ausgleichen können. Weil das so ist, muss ein Konsolidierungsprogramm aufgestellt werden. Ein erster Schritt in diesem Programm, in dem viel angedacht und vorgeschlagen wird: Die pauschale Kürzung der Ausgaben um 2 Prozent. Gekürzt werden muss auch bei den Investitionen. Allein die Finanzierung des Schulringtausches ist gesichert. Fast alle anderen geplanten Investitionen – hier stehen noch einmal 60, 70, 80 Millionen Euro im Raum – hat der Kreistag erst einmal auf 2021 verschoben – wohl wissend, dass vieles, was jetzt dort noch auf der Liste steht, wohl nicht finanziert werden kann. Wilhelm Brennecke stellt dann in seinen Abschlussworten auch die Frage: „Ist es jetzt nicht an der Zeit, dass sich die vier gestandenen Persönlichkeiten aus dem Landkreis im niedersächsischen Landtag für ein Entschuldungskonzept einsetzen?“ (bs)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 19.02.2020