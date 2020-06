Freitag, 12. Juni 2020

Kreisveterinäramt Holzminden sucht neues Zuhause für gepeinigte Pferde

Die fuchsfarbene Vollblutstute, eine 22 Jahre alte, ebenfalls fuchsfarbene Ponystute und ein fünfjähriger brauner Ponyhengst hatten eine richtige Weide offenkundig schon länger nicht mehr gesehen. Foto: Landkreis Holzminden

Kreis Holzminden. Es war schon ein erbarmungswürdiges Bild, das sich den Mitarbeitern des Kreisveterinäramtes in der Nähe einer Ortschaft im Landkreis Holzminden bot. Ein stockdunkler, heruntergekommener Stall, in dem sich anderthalb Meter hoch in tierkotdurchsetztem Schlamm der Mist stapelte. Dazwischen eine dreijährige, völlig abgemagerte Vollblutstute, die die Veterinäre wegen des Unrates und der Lichtverhältnisse auf den ersten Blick gar nicht wahrnahmen. Für die Tierschützer von Amtswegen war es keine Frage, das geschundene Pferd genau wie noch zwei weitere Tiere sofort in Obhut zu nehmen und in einem Pflegebetrieb erst einmal wieder hochzupäppeln. Jetzt wird ein neues, besseres Zuhause für die Drei gesucht.

„Das, was wir vorgefunden haben, war wirklich schockierend“, erklärt Dr. Claudia Vesterling. Es brauchte mehr als zwei Monate, um die völlig verwahrlosten, halb verhungerten und traumatisierten Tiere wieder einigermaßen handzahm zu machen.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 13. Juni