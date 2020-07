Montag, 13. Juli 2020

Kreisvorstand des Städte- und Gemeindebundes berät in Delligsen

Von links: Samtgemeindebürgermeisterin Tanya Warnecke, Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders, Bürgermeister Winfried Hoch, Geschäftsführer Fred Burkert, Bürgermeister Stephan Willudda, Bürgermeister Hans-Dieter Steenbock, Samtgemeindebürgermeister Tino Wenkel, Bürgermeister Henning Ohm (es fehlt: Samtgemeindebürgermeister Thomas Junker). Foto: Städte- und Gemeindebund

Delligsen. Die Corona-Krise bestimmte die Sitzung des Vorstandes des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes – Kreisverband Holzminden – im Rathaus in Delligsen. Unter der Leitung von Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders setzte er sich intensiv mit den Auswirkungen und den Handlungsbedarfen, die durch die Corona-Pandemie für die Kommunen entstanden sind, auseinander. Die nachhaltigen Beschränkungen seit März wurden ausgiebig erörtert. Ganz intensiv wurde sich über die finanziellen Einschnitte durch die Corona-Krise beraten. Man ist sich einig, dass die kommunalen Haushalte die extremen Belastungen in den Folgejahren erreichen werden. Die zugesagten Hilfestellungen des Bundes und des Landes Niedersachsen bleiben insofern abzuwarten. Zur Sicherstellung der kommunalen Selbstverwaltung müssen die Einnahmeverluste ausgeglichen werden. In den schwierigen letzten Wochen war aber auch festzustellen, dass ein enger Austausch zwischen den kreisangehörigen Kommunen erfolgreich praktiziert wurde. Die enge fachliche Begleitung und Unterstützung durch den Landkreis Holzminden war hierbei jederzeit gewährleistet.