Sonntag, 10. Dezember 2017

Kreuzbrote für die Rohingya

500 Kreuzbrote wurden für einen guten Zweck gebacken und verkauft.

Holzminden. Diese Aktion hat eine lange Tradition: 500 Kreuzbrote, gebacken von der Bäckerei Klingenberg, haben die ehrenamtlichen Helfer der katholischen Kirche, der evangelischen Kirchen St. Pauli, Luther und Thomas am Sonnabend für einen gute Zweck auf dem Holzmindener Wochenmarkt verkauft. Sie wurden unterstützt von Konfirmanden. Der Erlös geht an die Katastrophenhilfe in Myanmar/Bangladesch.

Lesen Sie mehr im TAH vom 11.12.2017