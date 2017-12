Mittwoch, 13. Dezember 2017

Krippenspiel mit früheren Darstellern

Es gibt eine besondere Aufführung im 50. Jahr des Krippenspiels.

Westerbrak. Vor 50 Jahren wurde erstmals das Krippenspiel auf dem Gutshof von Grone in Westerbrak aufgeführt, das heute eine liebgewonnene Tradition ist. Nadia von Grone initiierte damals das Spiel von der Geschichte der Geburt Jesu. Am Sonntag, 17. Dezember, wird das Krippenspiel aufgeführt. Nachdem zunächst traditionell der Hof von Grone in Westerbrak Ort des Krippenspiels war, wurde es auch in der St. Michael-Kirche in Kirchbrak aufgeführt. (fhm)

