Freitag, 06. April 2018

KRL – hier wird seit zehn Jahren die Hilfe koordiniert

In der Leitstelle in Hameln gehen die Norufe ein. 23 Mitarbeiter an sieben Tischen teilen sich den Dienst rund um die Uhr.

Weserbergland. Wer die 110 oder die 112 wählt, landet in der Ruthenstraße in Hameln. Seit zehn Jahren arbeiten dort Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Kooperativen Leistelle Weserbergland zusammen. Am Freitag wird das mit einem Festakt gewürdigt.

Am 1. April 2008 hat die Leistelle ihren Betrieb aufgenommen. Damals war es landesweit einzigartig, dass die Notrufe 112 und 110 zentral auflaufen. Mittlerweile werden in Hameln Notrufe von rund 220.000 Einwohnern der Landkreise Holzminden und Hameln-Pyrmont entgegengenommen, die Feuerwehr und Rettungsdienste betreffen. Außerdem werden in der Ruthenstraße die Einsätze der Polizei für die Landkreise Holzminden, Hameln-Pyrmont, Schaumburg, Nienburg und Hildesheim (knapp 800.000 Einwohner) koordiniert. Durchschnittlich werden Feuerwehr und Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112 etwa 400 Mal täglich angerufen. Der Polizeinotruf 110 wird rund 280 Mal täglich gewählt. (bs)