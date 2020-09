Donnerstag, 10. September 2020

KSV Holzminden sagt Wettkämpfe ab

Bis zum Jahresende gibt es keine Wettkämpfe und Veranstaltungen des KSV Holzminden. Foto: Wittkowsky

Kreis Holzminden. Schweren Herzens hat das Präsidium des Kreisschützenverband (KSV) Holzminden in seiner letzten Sitzung beschlossen, alle Wettkämpfe und Veranstaltungen des KSV bis zum Jahresende abzusagen. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und sie in der Hoffnung, einige Veranstaltungen doch noch durchführen zu können, lange hinausgezögert. Allerdings ließ uns die aktuelle Entwicklung in der Corona-Pandemie letztendlich keine andere Wahl“, meinte KSV-Präsident Holger Pramann. (bor)