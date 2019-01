Donnerstag, 24. Januar 2019

Küchenbrand macht Wohnung unbewohnbar, Mieter verletzt

Hameln. Am frühen Donnerstag kam es in einem Mehrparteienhaus in Hameln zu einem Küchenbrand, bei dem der Mieter der Wohnung verletzt wurde.

Gegen 3.30 Uhr teilte der 68 Jahre alte Mieter eines Mehrparteienhauses der Kooperativen Regionalen Leitstelle (KRL) telefonisch mit, dass es in seiner Wohnung in der Schmiedestraße brennen würde. Die von der Leitstelle entsandte Feuerwehr der Stadt Hameln stellte beim Eintreffen am Einsatzort schnell fest, dass auf dem Herd angebranntes Essen die Ursache für die starke Rauchentwicklung in der Wohnung war. Das gesamte Mehrparteienhaus wurde von der Feuerwehr für die Dauer der Löscharbeiten evakuiert. Verletzt wurde lediglich der 68-Jährige Mieter. Der Mann wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Wohnung des Mannes ist nach dem Brand unbewohnbar.