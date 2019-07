Donnerstag, 25. Juli 2019

Künstler nehmen reiche „Ernte“ aus Bevern mit nach Hause

Monika Mittmann hat für ihre Arbeit mit Speckstein einen besonderen Platz gewählt. Foto: rei

Bevern. Zarte Aquarelle, leuchtende Acrylbilder, im Sonnenschein glänzende Holzskulpturen und Speckstein-Arbeiten mit ihrer unvergleichlichen Haptik – die „Ernte“ des zweiten Künstler-Symposiums im Schloss Bevern ist reich ausgefallen. Von Montag bis Donnerstag schufen elf Künstler in den Räumen des Ateliers von Karl Repfennig sowie auf den Schatten-Inseln des Schlossinnenhofes Werke, die sie entweder in ihren Köpfen bereits mitbrachten, oder für die sie die Anregungen erst hier in dem besonderen Ambiente einfingen. Auf die Frage, ob und wie das alte Gemäuer das Arbeiten während des Symposiums beeinflusst habe, gaben die vom TAH am Donnerstag Morgen angetroffenen Damen vielerlei Antworten. Eine lautete: „Ich hab‘ hier so ein freies Gefühl!“ – und dem konnten auch ihre Kolleginnen nur zustimmen. Wer möchte, kann die kleine Künstler-Kolonie am Donnerstag noch im Atelier besuchen und sich die Werke ansehen. (rei)

