Montag, 13. Juli 2020

Kulinarische Weltreise am SchiederSee

Das neue Maskottchen „Funti“.

Es ist den Verantwortlichen am lippischen SchiederSee gelungen, auch in diesem Jahr einen Streetfoodmarkt auf die Beine zu stellen, der mit Abstand und Herzlichkeit für alle Besucher ein Höchstmaß an Sicherheit garantiert. Dank eines schlüssigen Hygienekonzepts haben die Behörden grünes Licht gegeben und somit nicht nur den Besuchern sondern auch Betreibern etwas Abwechslung ermöglicht. Am 19. Juli ab 11 Uhr gibt’s Köstlichkeiten aus aller Welt mit garantiertem Seeblick.

„Wir werden durch geschickte Lenkung der Gäste und dem großzügigen Flächenangebot auf unserer Eventwiese garantieren, dass Besucher stets ausreichend Abstand einhalten können,“ sagt Benjamin Krentz, vom SchiederSee, der schon mit dem erfolgreichen Autokino im Frühjahr kreative Lösungen in Krisenzeiten präsentiert hat.

Amerikanische Hot Dogs und Burger, Deutsches Spanferkel, Französische Crêpe oder Spanische Burritos. Internationalität ist das Motto dieses Schlemmertages. Und wie die SchiederSee Crew verraten hat, wird auch das neue Maskottchen „Funti“ es sich nicht nehmen lassen, den Markt regelmäßig an dem Tag zu besuchen. Gemeinsame Fotos und Autogrammkarten für alle Kinder inklusive.