Donnerstag, 08. Oktober 2020

Kulturpreis des Kreises Höxter geht an junge Violistin

Maya-Lotte Kluwe, Christiane Rüther-Kluwe, Michael Kluwe, die Kulturpreisträgerin Elisa-Marie Kluwe und Landrat Friedhelm Spieker. Foto: Kreis Höxter

Kreis Höxter. Dieser Auftritt in der Aula des Kreishaues in Höxter hätte ein großes Publikum verdient gehabt! Mit grandiosen Kostproben ihres außergewöhnlichen Könnens stellte Elisa-Marie Kluwe aus Bad Driburg an der Violine und am Klavier eindrucksvoll unter Beweis, warum sie völlig zurecht aus den Händen von Landrat Friedhelm Spieker den Kulturpreis 2020 des Kreises Höxter entgegen nehmen durfte.

Gleich zu Beginn der Feierstunde setzte sie mit dem Violinkonzert Nummer 1 in G-Moll von Max Bruch ein Zeichen. So sah es auch Landrat Friedhelm Spieker: „Es braucht eigentlich keine Worte um zu begründen, warum unsere diesjährige Kulturpreisträgerin Elisa-Marie Kluwe ist. Diese Erklärung hat sie uns eben mit einer Kostprobe ihres wirklich erstaunlichen Könnens geliefert.“ Begleitet von Karoline Flore am Klavier sorgte das elfjährige Ausnahmetalent für den ersten Gänsehautmoment der Veranstaltung.

