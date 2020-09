Montag, 21. September 2020

Kulturverein Holzminden ehrt Beethoven

Das Trio Bell‘Arte spielt auf Einladung des Kulurvereins Holzminden in der Stadthalle. Foto: Susanne Diesner

Holzminden. Beethoven – ein Name und viele Gesichter: temperamentvoller Feuerkopf und unübertroffener Meister melancholischer Momente, hochbegabter Pianist und genialer, selbstbewusster Tondichter, glühender Verehrer von Mozart und Idol späterer berühmter Komponisten wie Edvard Grieg. Seine musikalischen Verflechtungen mit Mozart und Grieg erlebbar zu machen, ist das Ziel des äußerst hochkarätigen Bell‘Arte Trios – Noé Inui, Benedict Kloeckner und Vassilis Varvaresos – das auf Einladung des Kulturvereins Holzminden e. V. unter dem Motto „Hommage an Beethoven“ am Sonnabend, 3. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle Holzminden das traditionelle Eröffnungskonzert der Konzertsaison 20/21 gestaltet.

