Samstag, 31. August 2019

Kulturverein Holzminden eilt 2019/2020 von Höhepunkt zu Höhepunkt

Der Vorstand präsentiert das neue Programm. Foto: bs

Holzminden. Nach dem grandiosen Open-air-Finale des Marktsommers mit einem Konzert des Göttinger Symphonie Orchesters unter der Leitung von Reto Parolari und der Sopranistin Gracia González können sich die Freunde der klassischen Musik, des Theaters und der Literatur auf eine neue hochklassige Saison des Kulturvereins Holzminden freuen. Die Veranstaltungsübersicht ist verteilt, bei den Vorverkaufsstellen Stadtmarketing und Kulturamt Holzminden, in Höxter bei Bücher-Brandt und der Kultur- und Touristinformation stehen weitere Exemplare zur Verfügung. Und: Die ausführlichen Beschreibungen der einzelnen Veranstaltungen gibt es zum Saisonbeginn natürlich wieder als Broschüre. Der Kulturverein Holzminden eilt – das zeigt ein Blick auf das attraktive und qualitätsvolle Programm – von Höhepunkt zu Höhepunkt. Das Konzertprogramm startet am 21. September in der Stadthalle Holzminden mit den jungen, aber international gefragten Kana Ohashi, Violine und Julien Heichelbech, Viola.

