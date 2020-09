Mittwoch, 09. September 2020

Kulturverein Holzminden startet mit Fitzeks „Passagier 23“ und Hygienekonzept

Das Berliner Kriminal Theater bringt den Bestseller-Stoff von Sebastian Fitzek auf die Bühne. Foto: Berliner Kriminal Theater

Holzminden. Es ist für Kulturanbieter in Zeiten fortwährender Corona-Pandemie nicht einfach, ein attraktives Veranstaltungsprogramm zu präsentieren. Offensichtlich hat der Kulturverein Holzminden jedoch gleich zu Beginn seiner Saison 2020/2021 am Sonntag, 13. September, um 20 Uhr mit dem Theaterstück „Passagier 23“ ins Schwarze getroffen. Es sind in den Vorverkaufsstellen in Holzminden (Stadtmarketing) und Höxter (Bücher-Brandt) nur noch wenige Karten zu bekommen. Die anhaltende Popularität dieses Stückes vom Bestseller-Autor Sebastian Fitzek sowie die hochkarätige Besetzung mit dem Ensemble des Berliner Kriminal Theaters sind dafür maßgebend. Mitentscheidend für den Kauf einer Eintrittskarte dürfte aber auch das vom Kulturverein mit dem Gesundheitsamt abgestimmte Abstands- und Hygienekonzept sein, welches für die Gäste und Künstler eine größtmögliche Sicherheit bietet. Dafür nehmen die Verantwortlichen des Kulturvereins allerdings in Kauf, dass aufgrund der notwendigen Abstandsregeln die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Plätze deutlich reduziert werden muss.

Vorstand und Beirat des KVH machen die Besucher noch auf wichtige Details des Konzeptes aufmerksam:

Es gibt keine Abendkasse

Die Garderoben im Foyer bleiben geschlossen. Vorerst können Mäntel und Jacken mit an den Platz genommen werden bzw. stehen einzelne mobile Garderobenständer im Saal zur Verfügung.

Die Stadthallengastronomie wird vorerst ebenfalls nicht zur Verfügung stehen

Darüber hinaus werden die Besucher gebeten, sich spätestens 45 Minuten vor Veranstaltungsbeginn in der Stadthalle einzufinden. Da die Aufnahme der Personalien und Anschriften bereits bei den Vorverkaufsstellen erfolgt, reicht das Vorzeigen der Eintrittskarte für den Einlass. Der Weg zu den Sitzplätzen ist durch vorgegebene Laufwege geregelt. Für die Desinfektion der Hände stehen Desinfektionsspender zur Verfügung.

Besonders wichtig: Der Einlass erfolgt nur, wenn ein Mund-Nasen-Schutz angelegt ist, der dann nach Erreichen der Sitzplätze während der Veranstaltung abgelegt werden kann. Nach 50 Minuten Spieldauer ist eine Pause vorgesehen.

Die Verantwortlichen des Kulturvereins Holzminden wünscht den Gästen einen spannenden Theaterabend und nachhaltigen Kulturgenuss.