Dienstag, 29. Januar 2019

Kundgebung bei der DSB in Eschershausen

Die IG BCE ruft Mitarbeiter und Mitglieder zur Kundgebung auf.

Eschershausen. „Wir wehren uns für einen fairen Tarifvertrag!“ lautet das Motto einer Kundgebung, zu der die IG BCE, Bezirk Alfeld, ihre Mitglieder sowie die Beschäftigen der DSB Eschershausen am Donnerstag, 31. Januar, um 12 Uhr vor dem Werkstor aufruft. Hintergrund für die Kundgebung sind die laufenden Gehaltstarifverhandlungen. In der zweiten Verhandlung hat die Unternehmensleitung der Deutschen Schlauchboot den über 100 Beschäftigten in Eschershausen ein Angebot unterbreitet, das die Gewerkschaft als unzureichend bezeichnet, und sich gleichzeitig weiteren Tarifverhandlungen verweigert. Diese Art und Weise werde von der IG BCE und ihren Mitgliedern nicht akzeptiert, heißt es aus Gewerkswchaftskreisen. Um der Tarifforderung von fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt sowie der Verdoppelung des Urlaubsgeldes Nachdruck zu verleihen, wird die Kundgebung durchgeführt.