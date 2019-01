Donnerstag, 31. Januar 2019

Kundgebung in Eschershausen

„Wir wehren uns“: Mitarbeiter der Deutschen Schlauchboot demonstrieren vor dem Werkstor. Foto: beb

Eschershausen. In gelbe Warnwesten gekleidet und mit Ratschen bestückt, versammelten sich am Donnerstagmittag um 12 Uhr rund 50 Mitarbeiter der Deutschen Schlauchboot GmbH (DSB) vor dem Firmengelände in Eschershausen, um zu demonstrieren, dass sie sich nicht mit dem Ergebnis der letzten Tarifverhandlung zufrieden geben werden. Unterstützt wird die Belegschaft von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE), Bezirk Alfeld, die ebenfalls bei der Kundgebung in der Mittagspause vertreten war. (beb)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 1. Februar 2019