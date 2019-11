Montag, 11. November 2019

Kunst, die unter die Haut geht

Angela aus Beverungen lässt sich ihr Tribal von Maikel von der Tattoo Manufaktur Höxter erweitern. Foto: jbo

Höxter. Zum ersten Mal präsentierte sich die Tattoo- und Piercing-Szene in einer zweitägigen Convention in der Residenz-Stadthalle in Höxter. 39 Aussteller, darunter 30 Tattoo-Studios aus dem In- und Ausland präsentierten dabei nicht nur ihre beeindruckenden Arbeiten, sie zeichneten in unterschiedlichen Kategorien auch die besten Künstler in ihren Reihen aus. Schon am Sonnabend kamen über 800 Besucher in die Stadthalle um zu schauen oder sich stechen zu lassen. Am Sonntag wurde diese Zahl dann noch übertroffen. „Mit so einem Erfolg gleich bei der ersten Convention, damit haben wir nicht gerechnet“ so Organisator Thorsten Krekeler zufrieden. (jbo)

