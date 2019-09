Montag, 30. September 2019

Kunstvolles lockt auf die Domäne in Wickensen

Irmgard Groß aus Lüerdissen (Mitte) beeindruckt die Besucher mit ihrer Klöppelkunst. Foto: jbo

Wickensen. Seit nunmehr sechs Jahren begeistert der Michaelimarkt auf der ehemaligen Domäne in Wickensen seine Besucher mit hochwertigstem Kunsthandwerk. In diesem Jahr ist es den Organisatoren, allen voran Renate Schüßler, gelungen, weitere Aussteller besonderer Waren für diesen kleinen aber feinen Kunsthandwerkermarkt zu gewinnen. Das dadurch erweiterte Angebot kam bei den Besuchern sehr gut an. Einige kamen sogar an beiden Tagen in den ehemaligen Pferdestall des Amtshauses, da sie von den ausgestellten Waren gar nicht genug bekommen konnten. (jbo)

