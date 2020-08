Sonntag, 30. August 2020

Kupferkabel von Firmengelände in Holzminden entwendet

Holzminden . In der Zeit von Sonnabend, 16 Uhr, bis Sonntag, 10.30 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Firmengelände in der Rehwiese in Holzminden gekommen. Bislang unbekannte Täter haben sich Zutritt zum Gelände verschafft, indem sie einen Maschendrahtzaun aufschnitten. Anschließend öffneten sie von Innen ein Rolltor des Firmengeländes und entwendeten circa sieben bis acht Tonnen Kupferkabel. Für den Transport des Diebesgutes müssen die Täter ein Fahrzeug mit sich geführt haben. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf rund 25.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht festgestellt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531/9580 in Verbindung zu setzen.